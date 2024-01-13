İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak

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Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 8 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu. Çatışmalarda 5 personel de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı. Komandolar operasyonlarını sürdürürken F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vurmaya başladı.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı da katılacak.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

