İstanbul'da haç hırsızı tutuklandı: "Sevgilime verecektim"

İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı. 37 suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.

İstanbul'da haç hırsızı tutuklandı: "Sevgilime verecektim"

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

İstanbul'da haç hırsızı tutuklandı: "Sevgilime verecektim" - 1

Parkta oturduğu sırada gözaltına alınan şüpheli S.A'nın, 37 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen S.A. ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.

İstanbul'da haç hırsızı tutuklandı: "Sevgilime verecektim" - 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanırken, haç kiliseye teslim edildi.

Öte yandan, kilisenin güvenlik kamera kaydında, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu, daha sonra haçı alarak kiliseden ayrıldığı görülüyor.

İstanbul'da haç hırsızı tutuklandı: "Sevgilime verecektim" - 3

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