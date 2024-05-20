İstanbul'da Hacetdere Yaşam Vadisi'nin 2. etabı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan Tuzla'daki Hacetdere Yaşam Vadisi'nin 2. etabı açıldı.



Yaşam vadisindeki açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.



Yaşam vadilerinin önemli bir konu olduğuna değinen İmamoğlu, "Yaşam vadisi, öyle çok basit ve hafife alınacak bir mesele değil. Yaşam vadisi alanlarının geçmişini görüp bugününü yaşayınca, aslında ne kadar değerli bir iş yaptığımızı, insanları ne kadar huzurlu ortamlarla buluşturduğumuzu da görebiliyorum." dedi.

