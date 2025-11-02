İstanbul'da hafif ticari araç alev topuna döndü
İstanbul Küçükçekmece’de seyir halinde olan hafif ticari araçta yangın çıktı. Araç kısa sürede alev alev yandı.
İstanbul Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
- İstanbul Küçükçekmece
- İstanbul
- Yangın