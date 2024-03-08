İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de TEM otoyolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı, savrulan otomobil bariyerlere çarparak burabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yolda duran trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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