İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı, savrulan otomobil bariyerlere çarparak burabildi.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.



Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kaza nedeniyle kapanan yolda duran trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.