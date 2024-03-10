İstanbul'da hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı.



Durumu fark eden şoför yardım çağırdı. Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinesine bağlandı.



Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu.



Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı.



Şoför kamyondan son anda atlayarak kurtuldu. Bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı.



Kamyonun halatın kopmasıyla uçurumdan kayması ve şoförün kamyondan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin