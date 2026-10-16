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İstanbul'da hafta sonu bazı sınavlar iptal edildi

16.10.2026 18:59

İstanbul'da hafta sonu bazı sınavlar iptal edildi
Anadolu Ajansı

İstanbul'da hafta sonu beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı sınavlar iptal edildi.

AA
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İstanbul Valiliği, kentte beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın ve 18 Ekim'de bazı eğitim faaliyetlerine ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugünkü toplantısında alınan karar doğrultusunda, yarın ve pazar günü Bilim ve Sanat Merkezleri'nde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verileceği belirtildi.

 

Açıklamada, e-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na ve Halk Eğitim Merkezleri'nde yapılan yüz yüze eğitimlere de ara verileceği kaydedildi.

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