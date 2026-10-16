İstanbul'da hafta sonu bazı sınavlar iptal edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugünkü toplantısında alınan karar doğrultusunda, yarın ve pazar günü Bilim ve Sanat Merkezleri'nde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, e-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na ve Halk Eğitim Merkezleri'nde yapılan yüz yüze eğitimlere de ara verileceği kaydedildi.