İstanbul'da hafta sonu bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
"Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar-Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı."
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