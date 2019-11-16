İstanbul'da hafta sonu hava durumu: Meteoroloji'den sis uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.



Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

