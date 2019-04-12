Marmara Bölgesi bugün genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
NTV'nin hava durumu sayfasında yer alan 7 günlük hava tahminine göre cumartesi günü sıcaklık 19 dereceye çıkıyor. İstanbul’da pazara kadar aralıklı yağışlar var ancak yağışlara rağmen hava sıcaklıkları yüksek.
Pazardan itibaren hava yine soğuyacak.
HAVA DURUMU BÜLTENİNİN DAVETSİZ MİSAFİRİ