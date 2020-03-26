İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da yağışlı geçecek hafta sonunda en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Marmara genelinde de serin ve yağışlı hava hakim olacak.

Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 15:03

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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Genel olarak sağanak şeklindeki yağışın, hafta sonunda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülmesi bekleniyor.

Bölgede halen mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması, cumartesi ve pazar gün boyu yağış görülmesi ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olması bekleniyor.

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