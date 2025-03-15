İstanbul'da hafta sonunda yoğun trafik

Hafta sonu tatilini ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşımada da metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında yoğunluk yaşandı.



İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 72'ye çıktı.



Anadolu Yakası'nda bazı ana arterler ve sahil yolunun bazı kesimleri ile TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Şile Otoyolu'nda da Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk gözlendi.



Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başladı.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk, bazı noktalarda akıcı olmak üzere Beylikdüzü'ne kadar devam etti. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar süren trafiğin, bazı bölgelerde durma noktasına geldiği görüldü.