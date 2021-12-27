İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yüzde 60'a ulaştı

İstanbul’da, trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Maltepe ve Kadıköy E-5 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Haberler - İHA - ntv.com.tr 27.12.2021 - 08:21

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yüzde 60'a ulaştı

İlişkili Haberler

Karda mahsur kalan turist aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

Karda mahsur kalan turist aileyi AFAD ve jandarma kurtardı

’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe E-5 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü.

yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...