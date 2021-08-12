İstanbul'da haldeki denetimde yarım ton balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla bugün yapılan ortak denetimde yaklaşık yarım ton ağırlığında Sarıkulak Kefal ve İstavrit balığına zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.



El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alındığı ve sosyal yardım kurumuna bağışlandığı belirtildi.



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