İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine taş atan şüpheli 'kamu malına zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı. Saldırgan ifadesinde "Halk Ekmek büfesi şeytanın yeridir'' dedi. Şüphelinin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve gözlem altına alınması gerektiğini söyledi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 22.01.2022 - 16:39

İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi tutuklandı

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'un Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi 314 Sokak'taki Halk Ekmek büfesine dün taş atarak zarar veren C.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirilen C.S.'nin, savcılıkça ifadesi alındı.

''HALK EKMEK BÜFESİ ŞEYTANIN YERİDİR''

İfadesinde, büfeye zarar verdiğini söyleyen şüpheli, "Söz konusu Halk Ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle oraya taş attığım doğrudur. Beni bu hususta yönlendiren kimse yoktur. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum" dedi.

''KAFAMA ESTİ ATTIM; PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM''

Şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda ise "Kafama esti attım, şeytana uydum, küfür ettim. 'Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak' dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" beyanında bulundu.

''AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL''

Şüphelinin avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, gözlem altına alınması gerektiğini belirterek, tutuklanmamasını istedi.

Hakimlik, C.S.'nin "kamu malına zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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