İstanbul'da halk otobüsü kazası

İstanbul'un Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında iddiaya göre, Osman T.'nin kullandığı Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferini yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptıktan sonra durabildi.

Halk otobüsünün kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcuların panik yaşadığı öğrenildi. Otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

''BİR ANDA TANSİYONUM DÜŞTÜ''



Tansiyonu düştüğünü için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten şoför "Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım. Otobüsün içinde yolcularım vardı, Allah'a şükür onlara bir şey olmadı. Sağlık ekipleri geldi, tansiyonuma baktı. Şu an için iyiyim" ifadelerini kullandı.