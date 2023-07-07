İstanbul'da hamile kadına taciz iddiası

İstanbul Esenler'de 9 aylık hamile kadın, evinin zilini çalıp kendisinden su isteyen adam tarafından tacize uğradığını iddia etti. Kaçtığı anlar güvenlik kamerasına kaydedilen zanlı aranıyor.

İstanbul'da hamile kadına taciz iddiası

'un Esenler ilçesinde 9 aylık hamile olan bir kadın, Nene Hatun Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada binanın kapısında oturan yabancı bir kişiyi gördü. Kadının evine girmesinin ardından kapı zili çalındı.

Komşularını beklediğini öne süren adam, hamile kadından bir bardak su istedi. Genç kadın kapıyı kapatıp su alıp geri geldi.

İstanbul'da hamile kadına taciz iddiası - 1

Kadının elinde bulunan su bardağına vurarak onu içeri itmeye başlayan adam, diğer taraftan ise hamile kadının çığlık atmaması için eliyle ağzını kapatmaya çalıştı.

Hamile kadının çığlık atması üzerine adam kaçtı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan tacizciyi arıyor.

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