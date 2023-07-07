İstanbul'da hamile kadına taciz iddiası

Kadının elinde bulunan su bardağına vurarak onu içeri itmeye başlayan adam, diğer taraftan ise hamile kadının çığlık atmaması için eliyle ağzını kapatmaya çalıştı.



Hamile kadının çığlık atması üzerine adam kaçtı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan tacizciyi arıyor.