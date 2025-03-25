İstanbul'da hangi metro hatları kapatıldı? Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.''
Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.
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