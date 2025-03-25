imsakiye

İstanbul'da hangi metro hatları kapatıldı? Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını duyurdu.

İstanbul'da hangi metro hatları kapatıldı? Metro İstanbul'dan açıklama
Arşiv

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı.

İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.''

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...