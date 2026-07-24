İstanbul'da hareketli anlar. Elinde bıçakla ailesini rehin aldı
24.07.2026 12:47
DHA
İstanbul'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi elinde bıçakla ailesini rehin aldı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İstanbul Sultangazi'de bir kişi ailesini bıçakla rehin aldı.
Olay, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şüpheli, evde bulunan ailesini bıçakla rehin aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda aile kurtarılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.