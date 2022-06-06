İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli çantadan el bombası çıktı

Kağıthane'de tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çantada patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde şüpheli çantada el bombası olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Haberler - İHA 06.06.2022 - 14:44

İstanbul'da hareketli dakikalar: Şüpheli çantadan el bombası çıktı

'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.

Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı.

Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı.

Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlatıldı.

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