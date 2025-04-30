İstanbul'da hasar tespit çalışmaları: 2 bin 928 bina hasarlı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 25 bin 17 binanın incelendiğini belirtti. 22 bin 89 binanın hasar almadığını belirtti.

Bakan Kurum, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu söyledi.

Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini de kullandı.

