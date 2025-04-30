İstanbul'da hasar tespit çalışmaları: 2 bin 928 bina hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına yönelik son durumu açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 25 bin 17 binanın incelendiğini belirtti. 22 bin 89 binanın hasar almadığını belirtti.
Bakan Kurum, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu söyledi.
Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini de kullandı.
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