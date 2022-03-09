İstanbul'da hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da hastaneye röntgen çektirecek hastalara 'buraya çantayla girilmez, çantayı ben tutarım" diyerek çantalarını çalan Çetin Ö. gözaltına alındı.

Haberler - DHA 09.03.2022 - 09:47

İstanbul'da hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı

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'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntemi ortaya çıkardı.

Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben yardımcı olayım" diyerek dostluk kurduğu tespit edildi.

"BEN ÇANTANIZI TUTAYIM, SİZ RÖNTGEN ÇEKTİRİN"

Mağdurların randevusuz geldikleri için işlem yapamadıklarını söylediklerinde "Ben hallederim, siz üzülmeyin" diyen şüphelinin, sözde onlara röntgen çekimi ayarladığını söylediği belirlendi.

Röntgen odasının kapısına geldiklerinde "Buraya çantayla girilmiyor. Ben tutayım, siz röntgen çektirip gelin" diyen şüphelinin mağdurun röntgen odasına girmesinin ardından çantayla kaçtığı belirlendi.

Polis hastanedeki çanta hırsızının kimliğini güvenlik kamerasından tespit etti. Polis hastanedeki çanta hırsızının kimliğini güvenlik kamerasından tespit etti.

Polis bazı olaylarda şüphelinin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Bir görüntüde şüphelinin  hızla kaçtığı anlar, bir başka görüntüde ise kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü. Polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

Şüpheli Çetin Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin benzer şekilde meydana gelen 7 olayın faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin çantasını çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çetin Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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