İstanbul'da hastane bahçesinde kurşun yağmuru: Sebebi 90 milyon dolarlık miras mı?
İstanbul'da annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe isimli kişi, hastaneye bahçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Bir suç örgütünün hedefi olduğu iddia edilen Beşe'nin katilleri, yurt dışına kaçarken yakalandı.
İstanbul'da bir kişi hastane bahçesinde öldürüldü.
Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler'deki Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin otoparkında meydana geldi.
Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı.
Vücudunun dokuz yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., basit yaralamaya teşebbüs ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı.
YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR
Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki Ö.D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, İstanbul'a getirildi.
90 MİLYON DOLARLIK MİRASTAN 15 MİLYON DOLAR İSTEDİLER
Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe'nin Daltonlar isimli organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi.
Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.
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