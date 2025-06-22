İstanbul'da hastane bahçesinde kurşun yağmuru: Sebebi 90 milyon dolarlık miras mı?

İstanbul'da bir kişi hastane bahçesinde öldürüldü.

Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler'deki Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin otoparkında meydana geldi.

Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı.

Vücudunun dokuz yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

