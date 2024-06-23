İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak kullanımındaki bahçede iki grup arasında tartışma çıktı.



Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

