İstanbul'da hastane önünde Covid testi kuyruğu

İstanbul Yeşiköy’de açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde corona virüs testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Corona virüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde binin altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar binin üzerine çıktı.

Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. İstanbul Yeşiköy’de açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



TEST İÇİN 3 AYRI KAPI

Corona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Şüphe duyarak test yaptırmak isteyenler ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

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