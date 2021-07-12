İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.07.2021 - 04:32 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 04:48
İstanbul Fatih’te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.