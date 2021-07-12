İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası kayıplara karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 12.07.2021 - 04:32 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 04:48

İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Fatih’te bir hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşandı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar buradaki hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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