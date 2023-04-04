İstanbul'da hastane yöneticisi silahlı saldırı kurbanı

İstanbul'da bir hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü.
Sancaktepe ilçesinde dün sabah 06.30 sıralarında özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evinden çıktı.
Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen bir kişi tarafından başından ve sırtından silahla vurularak öldürüldü.
Katil zanlısı, Mehmet Işık'a 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından ve sırtından vurulan Mehmet Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis ekipleri firari katil zanlısını yakalama çalışması başlattı.