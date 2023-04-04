İstanbul'da hastane yöneticisi silahlı saldırı kurbanı

İstanbul'da bir hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü.

Sancaktepe ilçesinde dün sabah 06.30 sıralarında özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evinden çıktı.

Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen bir kişi tarafından başından ve sırtından silahla vurularak öldürüldü.