İstanbul'da hastanede tavan çöktü, bir bebek hayatını kaybetti

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse NTV'ye yaptığı açıklamada olay sırasında yoğun bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğunu belirtti.

Bebeklerin içerinde bulundukları küvözlerle sağlık ekibi gözetiminde, itfaiye ekipleri tarafından güvenli alana nakledildiğini söyledi. Ancak prematüre durumda ve ağırlığı 800 gram civarında olan üç bebekten birinin, olaydan yarım saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.