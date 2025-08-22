İstanbul'da hastanede yangın paniği

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede çıkan yangın, itifaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'da hastanede yangın paniği

 Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ndeki özel hastanenin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

