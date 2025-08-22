İstanbul'da hastanede yangın paniği

İstanbul Sultangazi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'ndeki özel hastanenin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.