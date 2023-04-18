İstanbul'da hastaneler yenileniyor

"BİRKAÇ AY İÇİNDE AÇACAĞIZ"

Yaklaşık 80 tane sağlık merkezinin de yenilendiğini dile getiren Memişoğlu, "İnşaatı devam eden Bağcılar’da 300 yataklı Bağcılar Eğitim ve Araştırma ile yan yana bir Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanemiz var, inşallah birkaç ay içerisinde açmış olacağız. Esenyurt çok yoğun bir yer, orada da inşaatı devam eden hastanemiz var. Fizik Tedavi Hastanesi ve Seyrantepe’yi son 6 ayda devreye aldık. Haydarpaşa Siyami Ersek’te bir kampüs, Sancaktepe’de şehir hastanesi planlamamız var." dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Sadece hastanelerin değil aynı zamanda aile sağlığı merkezlerinin de yenilendiğini söyleyen Memişoğlu, azalan kan stoklarını ile ilgili de çağrıda bulundu.

Herkesi kan bağışına çağıran Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumdan destek verilmesini bekliyoruz." dedi.