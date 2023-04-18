İstanbul'da hastaneler yenileniyor

Bir depreme karşı hastanelerin sağlam olması hayati önem taşıyor. Bu kapsamda olası Marmara depremine karşı İstanbul'daki bazı hastane binaları yeniden inşa edildi. Aile sağlık merkezlerinde de çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da hastaneler yenileniyor

Olası bir depremde sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastanelerin ayakta kalması gerekiyor.

Bu kapsamda 'daki hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da sağlık üslerinin depreme dayanıklı hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hastanelerin yüzde 70 ila 80'inin yenilenmeiş olduğunu dile getiren Memişoğlu, bu hastanelerin birçoğunun izolatörlü ve 2007 yılından sonra yapıldığını aktardı.

İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir

İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir

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"BİRKAÇ AY İÇİNDE AÇACAĞIZ"

Yaklaşık 80 tane sağlık merkezinin de yenilendiğini dile getiren Memişoğlu, "İnşaatı devam eden Bağcılar’da 300 yataklı Bağcılar Eğitim ve Araştırma ile yan yana bir Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanemiz var, inşallah birkaç ay içerisinde açmış olacağız. Esenyurt çok yoğun bir yer, orada da inşaatı devam eden hastanemiz var. Fizik Tedavi Hastanesi ve Seyrantepe’yi son 6 ayda devreye aldık. Haydarpaşa Siyami Ersek’te bir kampüs, Sancaktepe’de şehir hastanesi planlamamız var." dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Sadece hastanelerin değil aynı zamanda aile sağlığı merkezlerinin de yenilendiğini söyleyen Memişoğlu, azalan kan stoklarını ile ilgili de çağrıda bulundu.

Herkesi kan bağışına çağıran Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumdan destek verilmesini bekliyoruz." dedi.

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