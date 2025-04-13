İstanbul'da hava açıyor: Tarih belli oldu, bahar havası geliyor

Başkent Ankara ise yeni haftaya hafif yağışla giriş yapacak. Ankara'da sıcaklık 8 derece olacak.

Yurdun batısında hava açacak. Pazartesi günü İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak.

Güneşli havanın hafta ortasından sonra tüm yurtta kendisini göstermesi bekleniyor.

Salı günü İstanbul'da sıcaklık 17 derece olacak. Çarşamba günü ise İstanbul 19, Ankara 16, İzmir ise 23 derece olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.