İstanbul'da hayvan çiftliğinde korkutan yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz’da bulunan bir hayvan çiftliğinin içindeki saman balyalarında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olayın itfaiye ekiplerine ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan yangının çiftliğin içinde bulunan ahırlara sıçramasını engellemeye çalışırken, diğer taraftan ise yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü.