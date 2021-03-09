İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Daha sonra silahlı kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.



Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.