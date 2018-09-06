Son dakika haberi! Bostancı açıklarında bir helikopterin düştü.

Ünver havacılığıa ait helikopterde bulunan pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi.

TC-HYU kuyruk tescilli helikopeter Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.

HALİL ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ



Kazada yaralan Otokar AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver, tedavi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün tedavisi ise Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Özgür'ün sağlık durumuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettirildikten sonra vücut taraması ve tomografisinin çekildiğini, sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu bildirdi.



Demirhan, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Su yutmasına bağlı kimyasal piromani şüphemiz var, onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var, bunların tedavileri başladı." dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı sahilindeki helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı



"DENİZE İNDİRMEYE ÇALIŞTIM"

Helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün kaza sonrası verdiği ilk ifadede "Denize indirmeye çalıştım, çakıldık" dediği öğrenildi.

Öte yandan, ekipler, helikopter enkazının konumu ve derinliğinin belirlenmesi için denizde çalışma yürütüyor.



Tespit yapıldıktan sonra hava şartlarına göre enkazın denizden çıkarılması bekleniyor.



DAKSAR bot kaptanlarından Hakan Köklü, kazanın ardından olay yerine vardıklarını ve helikopterin kıyıya 50 metre mesafede düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.



Helikopterin paramparça olduğunu gördüklerini ifade eden Köklü, kazanın yaşandığı sıralarda çok yoğun yağmur olduğunu, yağışın kesilmesinin ardından kendilerine ihbar geldiğini kaydetti.



Köklü, helikopterden düşen parçaları topladıklarını ve ekiplere teslim ettiklerini ifade ederek, şu an için gemi trafiğinde bir problem olmadığını aktardı.



Kazayı gören vatandaşlardan Mustafa Koçak, kaza anında yoğun yağış olduğunu belirterek, "Helikopter düştükten sonra hemen battı. O sırada denizde bulunan tekneler, yaralıları kurtararak sahile getirdi." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır" açıklamasını yaptı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, "(Helikopter kazasının nedeni) Kaza kırım ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra öğrenebileceğiz" dedi.

KOÇ HOLDİNG'TEN HALİL ÜNVER İÇİN BAŞSAĞLIĞI



Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili Koç Holding'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koç Holding Halil ÜnverKoç Topluluğu Şirketleri'nden Otokar'ın bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan, ülkemize otomotiv ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli iş ortağımız, Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekil Satın Halil İ. Ünver'in bugün yaşanan elim bir helikopter kazasının ardından kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, Topluluğumuza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı ve sabır dileriz. Merhum Halil İ. Ünver'i her zama rahmet şükran ve özlemle hatırlayacağız. kazada yaralanan ve tedavisi devam etmekte olan pilot sayın İsmet Öztürk'e acil şifalar dileriz"

HELİKOPTERİN ENKAZ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI



Bölgede sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekipleri enkaz çalışmaları başlattı.