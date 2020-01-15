İstanbul'da her 5 gasptan birini yabancı uyruklular gerçekleştirdi (En çok yaşanan 3 ilçe)

İstanbul'da 2019'da yaklaşık 2 bin gasp olayı yaşanırken 5 gasptan birinin yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildi.



Verilerine göre, 2019'da İstanbul'da toplam 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi ve gasp olaylarının yüzde 18.7'si yabancı uyruklular tarafından gerçekleştirildi.



Rakamlar ise her 5 gasptan birinin yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.



Raporda Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu turist ve sığınmacıların gerçekleştirdiği gaspların yüzde 80’inin kendi aralarında olduğuna yer verildi.



GASBIN EN ÇOK YAŞANDIĞI 3 İLÇE



Gasp olaylarının en çok yaşandığı 3 ilçe ise Fatih, Beyoğlu ve Sultangazi olarak sıralandı.