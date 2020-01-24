İstanbul'da hırsız giren ev uyuşturucu imalathanesi çıktı

İstanbul Maltepe’de evlerine girmek isteyen hırsızları yakalatmak isterken yakalandılar.
İdealtepe mahallesi cuma sokak 33 numarada oturan 3 kişi polisi arayıp evlerine hırsız girdiğini ihbar etti. Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kilitlediklerini söyledi.
Kapıyı açıp eve giren iki şüpheli ise evde hırsızlık yapmaya başladı.
Adrese ulaşan polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki kişi ile karşılaştı. Hırsızları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti.
Evde inceleme yapan polis, kilitli odaya girdiğinde ise odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gördü.
Hırsızlarla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca evde 50 kök hint keneviri ele geçirildi.