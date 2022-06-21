İstanbul'da hırsızlığa metrobüsle gidince yakayı ele verdiler

İstanbul'da ev hırsızlığına metrobüsle giden 3 kişi İstanbulkart kayıtları sayesinde yakalandı. Hırsızların metrobüse bindikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberler - DHA 21.06.2022 - 13:59

İstanbul'da hırsızlığa metrobüsle gidince yakayı ele verdiler

Bahçelievler'de hırsızlığa metrobüsle gidince yakayı ele verdiler.

Seyhan K'nın Bahçelievler'deki evine 5 Haziran'da hırsız girdi.

Evdeki altınları ve nakit parayı çalan hırsızlar kaçarken, içlerinden biri cüzdanını düşürdü.

Şikayet üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların Şirinevler'den metrobüse bindiğini tespit etti.

Kimlikleri de metrobüse binerken kullandıkları İstanbul kart kayıtlarından belirlendi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan ikisi tutuklanırken, 14 yaşındaki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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