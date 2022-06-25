İstanbul'da hırsızlık: Yürüyerek geldi, sürünerek çıktı

Haberler - İHA 25.06.2022 - 14:57
İstanbul Sancaktepe'deki bir şüpheli hırsızlık için yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı.
Olay, Akpınar Mahallesi'nde 23 Haziran 23.20 sıralarında yaşandı.
Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şüpheli, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli, kasadaki 600 TL parayı çaldı.
Kasadaki paraları çalan şüpheli, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Böylece yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı.
Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde polislerce yakalandı.
Şüpheli şahıs, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan aynı gün adli makamlara sevk edildi.