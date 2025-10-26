Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da hissedildi

Karadeniz'de İstanbul yakınında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ve çevre bölgelerde hissedilen bir meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre deprem, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde saat 19.44'te oldu.

Sarsıntı 13.57 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. 

