İstanbul'da hücre evine baskın

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde terör örgütü DKP-BÖG'ün hücre evine düzenlenen operasyonda bomba hazırlığındaki 3 kişi suçüstü yakalandı, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP-BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin devam eden çalışmalarında, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe ilçesindeki hücre evine operasyon düzenlendi.

3 TERÖRİST YAKALANDI



Operasyonda, 3 terörist bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.



BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:



"Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.''