İstanbul'da hurdalık yangınına tehlikeli merak

İstanbul Ataşehir'de hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan hurdalık alanda çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangında zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ



Alevler kısa sürede büyüyerek hurdalık alanın tamamını sardı. Alevler bitişikteki binaları da tehdit etti.

MERAKLI 'GÖZLER' ÇATIYA ÇIKTI



Alevler yükselirken hemen yan taraftaki 3 katlı binanın çatısının kenarında oturan 2 kişi merakla söndürme çalışmalarını seyretti.



Dumanlar arasında göz gözü görmezken 2 kişinin drone kamerasına yansıyan görüntüsü dikkat çekti. Yangına bitişikteki gecekondudaki bir kişi de hortum ile su sıkarak müdahale etmeye çalıştı.

Alevler ve yoğun duman çevredeki ilçelerde de görüldü. Yangın sırasında zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Yaklaşık 1 saat süren yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi. Görgü tanığı Ahmet Yıldız, "Alevler bir anda büyüdü. Patlamalarda yaşanıyordu. Hurda eşyalar yanıyor "diye konuştu.