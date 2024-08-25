İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul ’da silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olay geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Pendik’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Silahla göğsünden vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Çatışmanın yaşandığı bölgede polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından şerit çekilerek incelemeler çalışmaları yapıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.