İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada göğsünden vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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’da silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Pendik’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Çatışma sırasında kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Silahla göğsünden vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çatışmanın yaşandığı bölgede polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından şerit çekilerek incelemeler çalışmaları yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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