İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul'da huzur uygulaması

'un Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçesinde huzur uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

İstanbul'da huzur uygulaması - 1

Uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya helikopteri de destek verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...