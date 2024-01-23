İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçesinde huzur uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

