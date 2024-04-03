İstanbul'da huzur uygulaması

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.



Uygulama noktalarında durdurulan araçlar ayrıntılı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.



Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.



Bir motosiklet sürücüsünün arkasında kaskı olmadan yolculuk yapan kişiye cezai işlem uygulandı.



Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya narkotik köpeği "Giz" de katıldı.

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