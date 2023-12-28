İstanbul’da huzur uygulaması: Boğaz’daki tekneler denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar ve boğazdaki tekneler durdurularak belgeleri kontrol edildi.



Denetimler hakkında konuşan tekne kaptanı Serdar Oğuz, "Kendi teknemiz. İki tane teknemiz var. Hobi amaçlı olta balıkçılığı yapıyoruz. Emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için kontrol yapıyorlar. Biz de evraklarımızı takdim ediyoruz” dedi.