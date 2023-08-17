İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.



Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.



Taksim'deki uygulamada aranan bir kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

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