İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı

Vatan Caddesi mevkiinde, İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Emre Sancaktutar yönetimindeki İETT'ye ait ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, O-3 kara yolu Vatan Caddesi Kavşağı mevkisinde Mesut Güneş'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Güneş ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.