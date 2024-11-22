İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zeynel T, kullandığı İETT otobüsünden yanık kokusu aldı.
Sürücü, yolcusu olmayan otobüsü Pendik D100 kara yolu Tavşantepe mevkisinde kenara çekerek durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlileri yangını büyümeden söndürdü.
Yangının, otobüsün tekerinden başladığı öğrenildi.
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