İstanbul'da İETT otobüsüne kamyon çarptı: Yaralılar var

İstanbul'da bir İETT otobüsüne kamyon çarptı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Ulus Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 34 HO 1747 plakalı İETT otobüsüne arkadan gelen 54 AET 227 plakalı kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırıldı. Kırılan camları parçaları otobüste bulunan dokuz yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu.

Götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edilen dokuz yolcunun taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede tek şerit trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.