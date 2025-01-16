İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması: İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.



Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.



İHALE YOLSUZLUĞU OPERASYONU



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ile üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiğini belirledi. Teknik takip üç ay sürdü.

