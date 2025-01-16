İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması: İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.
İHALE YOLSUZLUĞU OPERASYONU
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ile üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiğini belirledi. Teknik takip üç ay sürdü.
BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE 9 SAVCI
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın da bulunduğu şüphelilerin ifadelerini vermesi için bir başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi.
ÖZER'İN DE İFADESİ ALINACAK
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesinin bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) alınacağı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Mahkeme
- Beşiktaş